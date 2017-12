O Brasil na final da Imagine Cup

Como em toda Copa, também cabe torcida na Imagine Cup. E eu, claro, torço para o time do Brasil.

Mesmo já tendo deixado Agra, acabei de receber a notícia de que o time brasileiro que compete em software design conseguiu uma vaga na final com o projeto vEye. É uma idéia genial de usar um computador de mão, GPS, mapas e um sistema de RFID para que pessoas que perderam a visão consigam andar pela cidade e mesmo dentro de casa sem a ajuda de ninguém, usando pulseiras que vibram e indicam uma rota.

Para se ter uma idéia do feito do Team Brazil, que é formado por Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim e Madson Menezes Costa, a competição começou com 42 projetos de estudantes de diversas partes do mundo. Na primeira peneira, ficaram só 12. E agora só 6 vão para a final em Délhi, que acontece na sexta.

Vi as duas apresentações que os levaram à final e, embora a competição agora seja duríssima, é possível sonhar com um primeiro lugar.

A foto mostra uma garota testando o vEye durante a apresentação do projeto para o público. Carlos e Madson estão de camiseta preta.