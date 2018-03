Para o fim de semana, eu deixo o último podcast da série Nu Jazz Flavours, desta vez com a DJ Ben fazendo um mix com música brasileira, nu jazz, soul e afrobeats. Bem legal. E, com o fim da série, o Discofonia já está armando novos projetos com o Eletronic Brasil.

