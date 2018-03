Hoje, o guitarrista do Ira! Edgard Scandurra faz show de lançamento do novo disco de seu projeto eletrônico Benzina, Amor Incondicional, no Clube Belfiore. Scandurra toca com a ex-Mercenárias Sandra Coutinho (baixo e voz) e Michelle Abu (bateria e percussão).



O Clube Belfiore fica na rua Brigadeiro Galvão, 871, Barra Funda. Tel: 3666-8971. Ingresso: R$ 15.

