Novo som da dupla CocoRosie

Nesta semana eu recebi uma música nova da dupla CocoRosie. Quem acompanha o Discofonia sabe que eu amo as irmãs Cassady. E como em abril sai o próximo disco da dupla, The Adventures of Ghosthorse and Stillborn, eu adianto por aqui um som novo deste disco, chamado “Rainbowarriors”. Quem viu o show das irmãs aqui em SP no ano passado vai notar que essa música é bem mais próxima do hiphop do que do freak-folk que as fez famosas. O que, no fundo, eu acho bem legal.







PS: Quer saber o que mais tem no disco novo? Veja a lista das músicas:

01 Rainbowarriors

02 Promise

03 Bloody Twins

04 Japan

05 Sunshine

06 Black Poppies

07 Werewolf

08 Animals

09 Houses

10 Raphael

11 Girl and the Geese

12 Miracle