Novo podcast, desta vez com música desafiadora

Coloquei no ar hoje mais um podcast. Desta vez é sobre diferentes tipos de música mais abastrada, desde o glitch até improvisação com laptops, passando por noise e gravações de campo.

Para selecionar as músicas, eu me inspirei num texto do John Cage sobre futuro da música, que eu comentei aqui no blog. A idéia geral foi pegar músicas mais abertas, feitas por pessoas que sejam ligadas ao universo independente, não à academia. Até por isso boa parte dos músicos tem ligação íntima com as artes plásticas.

Esse é um Discofonia bem difícil de ouvir. Em casa, por exemplo, só ouço essas músicas quando estou sozinho ou com fones de ouvido. Mas é uma aventura desbravar esse território, espero que alguns intrépidos consigam embarcar nessa viagem.

A lista das músicas:

1. MM – Noto

2.Island – Black Dice (foto)

3. VII – Chelpa Ferro

4. Munchen – Merzbow

5. Die Sonne toent nach alter Weisse (excerpt from a Shortwave Radio Landscape) – Stephan Mathieu.

6. Track 1 – Thomas Roher e Miguel Barella

7. Runway O2E – Chris Watson

8. Live Excerpt, Sprawl 2004 – David Toop/ Scanner/ Lawrence English

9. Escape from Hamburg – Fennezs, O’Rourke, Rehberg

10. Untitled Track – Oren Ambarchi/ Fennesz/ Pimmon/ Rehberg/ Keith Rowe