O videoartista Motomichi Nakamura, que já passou por São Paulo duas vezes para participar do FILE (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica), é o autor do clipe bem legal da música We Share Our Mother’s Health, single do último CD da banda sueca The Knife.

Via Resfest