Transfiguração, o terceiro disco dos pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado, saiu finalmente nesta semana. E já está no YouTube o primeiro clipe da banda. A música é “Sobre as Folhas”, e o vídeo foi dirigido pelo Pedro Bayeux, autor de dois documentários bem legais: Compre-Me e Gamer Br.