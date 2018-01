Novo álbum de Devendra Banhart começa a ser gravado em setembro

O cantor barbudón, que é o maior nome do chamado avant-folk (música de hipongos tardios, em bom português), anunciou em seu site que começa a gravar o seu quinto álbum em setembro, na Califórnia e um pouco no Rio de Janeiro.

Por enquanto, o disco tem o nome de Smokey, embora esse deva ser o título do filme que acompanhará o disco. Segundo o site, será um disco sobre esperança. E será metade tranquilo, um quarto de drone vagabundo melancólico e um quarto de pop equatorial, seja lá o que isso signifique.

Entre os convidados anunciados estão Vashti Bunnyan, Linda Perharcs, Cibelle, Vetiver, Moon and Moon, entre outros. Devendra produzirá o disco com Noah Georgeson e talvez parte dele seja produzido por Arto Lindsay… Vamos ver no que dá.