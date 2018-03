Novas do Romulo Fróes no podcast

Para inaugurar o podcast com os lançamentos da semana, selecionei três faixas do novo disco do Romulo Fróes, “No Chão, sem o Chão”, que ainda está no forno. Compositor compulsivo que é, Rômulo fez um álbum duplo – em que cada disco registra uma sessão de gravação. As parcerias com Nuno Ramos e Clima nas letras seguem firmes e fortes, mas, diferentemente de “Cão” e “Calado”, o que predomina neste novo é o coletivo, o som de banda. E a maior novidade é o peso roqueiro de várias das faixas. As matrizes ainda são o samba e a MPB, mas agora o Rômulo também bota para fora suas inquietações com boas guitarras. Foi difícil escolher as músicas deste podcast, justamente porque havia bem mais coisa legal do que o espaço comportava. Escolhi “Minha Casa” pelo lastro no samba, quase de gafieira, e pela letra linda. Em “Para Fazer Sucesso”, gosto do jogo de palavras, da cadência da música e de seu apelo mais pop. Deixei para o final a minha preferida. A Anti-musa tem aquela pegada meio Macalé, meio “Transa”, que já aparecia no “Cão”, principalmente por conta da guitarra do Lanny Gordin. 1. Minha Casa 2. Para Fazer Sucesso 3. A Anti-musa Dá para ouvir no www.discofonia,com ou clicando aqui

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.