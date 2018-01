Nova do Cinematic Orchestra

O site Pitchfork revelou detalhes do novo disco do Cinematic Orchestra, Ma Fleur, que tem lançamento previsto para maio no Reino Unido. A banda estava sem lançar disco desde 2002, quando saiu o ótimo Every Day. A Ninja Tune está disponibilizando o MP3 da versão para rádio da faixa “To Build a Home”, para quem assinar a mailing list do grupo. Mas a canção, que é bem trise, também está disponível para ouvir em streaming no MySpace da banda.

A lista das músicas é a seguinte.

01 That Home [ft. Patrick Watson]

02 Familiar Ground [ft. Fontella Bass]

03 Ma Fleur

04 Music Box [ft. Patrick Watson/Lou Rhodes]

05 Time and Space [ft. Lou Rhodes]

06 Prelude

07 As the Stars Fall

08 Into You

09 Breathe [ft. Fontella Bass]

10 To Build a Home [ft. Patrick Watson]