Quem quiser ir esquentando para o show do Tortoise logo mais, hoje tem Hurtmold, a melhor banda de pós-rock aqui do Brasil, no Studio SP. O show deve começar lá pela meia-noite.

O Studio SP fica na rua Inácio Pereira da Rocha, 170, Vila Madalena. Tel.:3817-5425. Preço: R$ 15.