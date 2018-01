No meio do caminho havia uma pedra

“Não sou pago por alguns dos discos mais vendidos de todos os tempos. Francamente, eu fui roubado. Você fica cínico em relação ao negócio da música”. Quem diz isso é o guitarrista Mick Taylor, em declaração ao jornal – que normalmente eu não recomendo muito – Daily Mail. Taylor foi o guitarrista que substituiu Brian Jones nos Rolling Stones. E foi responsável por gravar alguns dos melhores discos da banda, de 1969 a 1973, como Let it Bleed , o ao vivo Get Yer Ya Ya’s Out, Sticky Fingers, Exile On Main Street (meu preferido de toda a discografia dos Stones) e It’s Only Rock’n’Roll. Deixou a banda justamente por brigar com Mick Jagger por créditos na composição das músicas desse último disco. Nunca mais fez tanto sucesso, embora tenha voltado a tocar com John Mayall e depois tenha participado de discos e shows com Jack Bruce e Bob Dylan. Mas sua carreira solo foi um fiasco. Com sua banda, lançou discos no fim dos anos 70 e ano começo dos 80 e seu último álbum de estúdio é de 2003. Faz poucos shows e vive uma existência pacata numa também pacata cidadezinha de Suffolk. O Daily Mail o entrevistou justamente na semana em que a revista Forbes colocou os Stones no topo da lista de quem mais ganhou dinheiro com música em 2006. O contraste é brutal, Taylor foi uma pedra que rolou para o lado errado…

