MV & EE

Entre o acústico e o elétrico, de forma eletrizante, essas três bandas de hoje brincam com o poder do rock, do blues e do folk de maneira muito particular. Começo com uma do Barn Nova, da dupla MV&EE, depois passo para um som do All My Friends Are Funeral Singers, do Califone, e termino com a banda do Julian Cope, Black Sheep, que lançou o monolítico Kiss My Sweet Apocalypse.

Get Right Church – MV&EE

Funeral Singers – Califone

Che – Black Sheep