No estúdio, com os Stooges

Cada vez mais o New York Times aposta em conteúdo multimídia. Sinal dos tempos. O jornalão sabe que o futuro é a internet e não perde tempo. É o mais confiável em papel (a despeito do Jason Blair, lembra?) e vai transefir sua credibilidade para a web e ainda entreter para valer. Duvida? Então olha que legal o vídeo dos Stooges no estúdio. E mais: depois de 33 anos sem gravar, a banda original de Iggy Pop fala em lançar um novo disco. Sensacional. Para ver o vídeo, clique aqui.

