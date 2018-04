No Céu com Cidadão Arnaldo

Céu

Uma das coisas que mais me deixam feliz é tocar três novidades brasileiras boas, e é isso que acontece com essas três músicas pinçadas de Vagarosa, da Céu, um disco que tá tocando até furar em casa, Iê Iê Iê, do Arnaldo Antunes, um álbum bem pop que até chega a lembrar o começo dos Titãs, e Uhuuu!, do Cidadão Instigado. Uma curiosidade, Fernando Catatau, do Cidadão, produz o disco do Arnaldo e tem uma parceria no da Céu. É o multi-homem deste Discofonia.

1. Rosa Menina Rosa – Céu

2. Invejoso – Arnaldo Antunes

3. O Cabeção – Cidadão Instigado