Nirvana para bebês

Depois de atrocidades do tipo Beatles for Babies, agora é a vez de o Nirvana ganhar versões aguadas e calminhas de suas músicas no disco Rockabye Baby! Lullaby Renditions of Nirvana. As canções esquecem a distorção e são feitas com instrumentos como glockenspiels e sinos, para dar aquela sensação de caixinha de música. A lista das músicas é ótima para criar bebês suicidas:

‘In Bloom’

‘Smells Like Teen Spirit’

‘Lithium’

‘Something In The Way’

‘About A Girl’

‘On A Plain’

‘Heart Shaped Box’

‘All Apologies’

‘Serve The Servants’

‘Come As You Are’

Via NME