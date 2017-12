O atormentado NIck Cave agora embarca num novo projeto, chamado de “demoníaco” pela revista Uncut deste mês. A banda na verdade conta com três bad seeds: Martin Casey (também do Triffids)no baixo, Jim Sclavunos (ex-Cramps) na bateria e o bad seed ocasional Warren Ellis (do Dirty Three) no violino. Cave, que nos últimos anos vinha só tocando piano, empunha uma guitarra nessa ruidosa banda de ocasião.

Via Uncut