Nem preciso falar muito: o show dos Mutantes com Tom Zé hoje no Museu do Ipiranga é imperdível, mesmo com essa chuva que cai na cidade. Se eu pudesse, veria mesmo embaixo de um toró, mas como essa coisa de feriado não existe para quem tem de fechar jornal, vou ficar aqui na Redação cuidando do Link e morrendo de inveja de quem for.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.