Não compre este disco

Foi lançado em janeiro o disco NEC 1993 dos veteranos do metal Deep Purple, registrando um show em Birmingham. Só que a banda não gostou. À rádio 4, da BBC, Ian Gilllan diz que este foi o pior show de sua vida e que a Sony BMG não deveria ter lançado este disco sem a autorização do grupo. Por isso, pediu aos fãs que não o comprassem, como reporta o jornal inglês Guardian. No site oficial do Deep Purple, há notícia de que a gravadora havia retirado o CD das prateleiras. Ma che imbroglio.

