Nada como o sol

Esse aí do lado você sabe quem é, certo? Até hoje o bardo maior da literatura foi bem tratado pela música popular, do Othelo de Verdi (sim, ópera é ou foi música popular) ao Kiss Me Kate de Cole Porter. Agora, o compositor inglês Gavin Bryars deu início ao projeto Nothing Like the Sun, em que convida uma série de compositores populares do naipe de Antony e Natalie Merchant para musicarem sonetos do pai da língua inglesa. O Independent aplaudiu. Clique aqui para ler a reportagem do jornal britânico.

