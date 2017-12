Nação e Mombojó juntos é demais

Hoje rola show da Nação Zumbi com Mombojó. A Nação, que volta a SP para tocar os sons do Futura, é a banda mais importante do mangue. E o Mombojó, que recentemente lançou o ótimo Homem-Espuma, é, das bandas novas do Recife, a que mais têm condições de fazer uma carreira sólida.

Hoje, o Estadão publica um ótima reportagem da Flávia Guerra sobre o show, que acontece no Citibank Hall, às 22h. Clique aqui para ler a reportagem.

O Citibank Hall fica na av. dos Jamaris, 213, 6846-6040, Moema. Ingresso: de R$ 40 a R$ 120.

Quem tiver vontade, pode ouvir os sons da Nação e do Mombojó e uma conversa com a Flávia num podcast que eu fiz em junho, o Discofonia 46 – Recife-se.