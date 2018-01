Mzuri Sana, agora em blog e podcast

Mzuri Sana é um dos sons mais legais do hip hop nacional. Os caras prometem para setembro o lançamento de seu segundo disco pela trama, Ópera Oblíqua.

Nos últimos anos, a banda lançou seu disco de estréia, Bares Cidades Estrelas Constelações, e Parteum lançou o excelente Raciocínio Quebrado. Agora, para esquentar o lançamento do próximo álbum, Parteum, Suissac e Secreto montaram um blog, com podcast.

Na realidade, o podcast será uma série de três programas que trazem músicas do Mzuri Sana (novas ou não), versões alternativas e faixas nas quais os integrantes do Mzuri participam. Cada podcast trará uma música do disco novo. No primeiro, que já está no ar, a música é “Definição”, com participação de Rappin´ Hood e Iggor Cavalera.

Pode baixar o MP3 do podcast por aqui.