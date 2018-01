Para fãs do Last.fm como eu, essa dica do Bruno Garattoni aqui do Link é fantástica. Sabe o tocador da Last.fm que escolhe as músicas com base nos sons que você ouve? Então, o Last.tv faz isso com vídeo. O site usa o seu perfil do Last.fm ou de seus amigos para passar uma seleção de clipes que tenham a ver com o seu gosto. Mesmo quem não tem uma conta na Last.fm pode usar o tocador. Mas as duas coisas juntas formam uma MTV dos sonhos.

