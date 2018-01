Morre baterista do Neu!

Coisas da vida… Hoje foi divulgada a morte do baterista do Neu!, Klaus Dinger. Dinger é foi uma figura seminal para o krautrock, primeiro baterista do Kraftwerk, deixou a banda para formar o Neu! com o guitarrista Michael Rother. Dinger morreu no último dia 21, do coração. Ele tinha 62 anos. O incrível é que ontem à noite eu estava lendo uma entrevista com Rother, que está na edição deste mês da revista inglesa The Wire. ‘Existe uma visão comum de que a música do Neu!, assim como a do Kraftwerk, passa uma sensação de movimento constante, como dirigir por uma autobahn. Mas é diferente no Kraftwerk. Não concordo que siga na mesma direção rumo ao horizonte’, diz Rother na entrevista. Esse senso de ritmo industrial, preciso, que serve de base para criar essas paisagens sonoras que contemplam o horizonte era a marca registrada da bateria de Dinger. Não à toa, esse estilo era chamado de motorik. O motor agora tem um pistão a menos.

