[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/tFxY8yU_Bwc” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Começam a aparecer pela web traços do Volta, novo disco da Björk, como esses vídeos postados no Youtube aí em cima e essas músicas colocadas nessa página do MYSpace. Serão de verdade? Não sei, mas que parece, parece.