[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/gkTEfrmqxws” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Mingus tocando “Flowers for a Lady” no Umbria Jazz Festival, em 1974. Tocam com ele Dannie Richmond (bateria), Don Pullen (piano), George Adams (sax tenor) e Hamiet Bluiett (sax baritone)