Michael Jackson RIP

Michael Jackson

Fiquei triste com a morte de Michael Jackson,ontem, aos 50, mas tendo a concordar com o artigo do Paulo Ricardo na Folha: ele começou a morrer depois do sucesso do Thriller e, principalmente, quando começou a esbranquiçar como um fax antigo. Por isso, resolvi fazer um podcast em homenagem ao Jacko preto de verdade. Das 10 músicas selecionadas, metade vem do Jackson Five e as outras 5 saem uma de cada um dos primeiros discos do Michael, de Got to Be There até Off the Wall. Dez sons para lembrar:

1. I Want You Back – The Jackson Five

2. ABC – The Jackson Five

3. The Love You Save – The Jackson Five

4. Mama’s Pearl – The Jackson Five

5. Never Can Say Goodbye – The Jackson Five

6. Ain’t No Sunshine – Michael Jackson

7. My Girl – Michael Jackson

8. All The Things You Are – Michael Jackson

9. We Are Almost There – Michael Jackson

10. Don’t Stop ‘Till You Get Enough – Michael Jackson