Leonard Cohen

Saem no Brasil agora três discos de mestres absolutos do Discofonia: Yusuf Islam (aka Cat Stevens), Elvis Costello e Leonard Cohen. O primeiro lançou o bom Roadsinger, Elvis Costello se aproxima do country e do blues em Secret Profane and Sugarcane e Cohen volta em Live in London, um duplo absolutamente fantástico. Bom, às músicas:

Everytime I Dream – Yusuf

Sulphur to Sugarcane – Elvis Costello

I’m Your Man – Leonard Cohen