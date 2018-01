Meia hora de shuffle – Señor Coconut

1.You Become Moonlight ? Pinkie Maclure ? Favourite 2. Passing ? Tom Cora ? It?s a Brand New Day 3. Horse Latitudes South ? Groundtruther – Latitude 4. My Oblivion ? Tindersticks ? Waiting for the Moon 5. Autobahn (Cumbia-Merengue) ? Señor Coconut y su Conjunto? El Baile Alemán 6. In the Bioburbs ? Passage ? The Forcefield Kids 7. Our Operators are Masturbating ? Dr. Octagon ? The Return of Dr. Octagon 8. The Gunfighter ? Harold Bud ? Lovely Thunder Coisas de shuffle… No dia em que a primeira notícia que eu vejo é a morte do primeiro baterista do Kraftwerk, sai no sorteio do iPod essa versão impagável de Autobahn, justamente do primeiro disco do Señor Coconut, El Baile Alemán – álbum só com versões latinas para músicas da banda alemã. Uwe Schmidt, o Señor Coconut. Essa versão de Autobahn em merengue resume bem o trabalho dele como Señor Coconut (ele usa milhões de outros nomes): é cheio de irreverência, mas ao mesmo tempo tem uma produção suoer cuidadosa. Ao vivo é demais. Mas o melhor show que vi dele não foi como Señor Coconut e sim com o projeto Flanger, ao lado de Burnt Friedman e do lendário baterista do Can Jaki Liebezeit. Hoje, fez todo sentido do mundo ouvir essa música e lembrar desses shows. Download ouça Autobahn

