Meia hora de shuffle – Modeselektor

1. Click Clack (Live 1973) – Captain Beefheart – Grow Fins: Rarities 2. Suicidegirls ? Atmosphere ? Seven?s Travels 3. Let Your Love Grow featuring Apparat and Paul Saint Hilaire ? Modeselektor ? Happy Birthday! 4. Sobre a Liberdade ? Tom Zé ? No Jardim da Política 5. Africa ? Cedric Im Brooks & the Light of Saba – Cedric Im Brooks & the Light of Saba 6. What Do you Do for Money ? Charalambides ? Likeness 7. Gênio ? Lestics – Lestics Direto do oráculo sai uma trinca de artistas que fazem, cada um a seu modo, alguns dos discos mais legais da Alemanha hoje. Na faixa Let Your Love Grow, do álbum mais recente do produtor Modeselektor , ele convida Apparat e o cantor Paul Saint Hillaire para uma palinha. Raga Muffin is the business.

Ouve aí… Download Let Your Love Grow, Modeselektor