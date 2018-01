Meia hora de shuffle – Andrew Bird

1.Talking to the Tree – Fred Frith Jauniaux – Hallellujah Anyway 2. Whipping the Horses’s Eyes – Calexico – Feast of the Wire 3. Em Tão Pouco Tempo Escureceu Tanto- Maria João e Mario Laguinha – Exploratory Music from Portugal 4. Oh So Sad – Andrew Bird – Music of Hair 5. Alagados – Maquinado – Maquinado 6. What’s Your Aim – Acid Reign – Project Blowed: 10th Anniversary 7. Got Plenty O’Nothin’ – Frank Sinatra – From the Vaults 8. E.B.O.L. – The Waterboys – Universal Hall Music of Hair é um dos discos mais diferentes e, por isso, mais interessantes de Andrew Bird. Isso se explica em parte por ser a estréia desse cantor, compositor e violinista americano. O disco é de 1996 e nesse começo de careira Bird estava mais próximo de uma fusão da música cigana com a tradição americana. ‘Oh so Sad’ é a música que fecha o disco, e, como está implícito no título, é de uma tristeza sem par. Se situa em algum ponto entre o jazz cigano de Django Reinheardt e o tango de Astor Piazzolla.

Download Oh So Sad, Andrew Bird