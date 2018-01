Maurício Takara lança novo disco hoje

Hoje tem lançamento do terceiro disco solo do Maurício Takara, baterista do Hurtmold, membro do coletivo Instituto e do São Paulo Underground. O novo disco se chama Conta e o show rola no MIS (Museu da Imagem e do Som).

Eu não ouvi o disco ainda, mas como a Adriana Ferreira da Silva escreve hoje na Ilustrada, esse é o mais pop dele. Depois eu vou ouvir e escrevo aqui o que achei.Se você for assinante da Folha ou do UOL, clique aqui para ler a reportagem.

Falando de Hurtmold, amanhã a banda faz show no Studio SP.

O MIS fica na av. Europa, 158, tel. 3085-1498. O show começa às 21h e os ingressos vão de R$3 a R$6

O Studio SP fica na rua Inácio Pereira da Rocha, 170. A casa abre às 23h. Os ingressos custam R$ 20, mas enviando um e-mail com nome completo para sub@submarinerecords.net até às 16h de amanhã, dá para entrar na lista e pagar só R$15