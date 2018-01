Maurício Pereira mostra inéditas na Livraria da Esquina

Hoje rola show do Maurício Pereira na Livraria da Esquina. Até por ser nesse lugar aconchegante, vale a pena ver o show. No repertório, músicas dos discos Na Tradição e Mergulhar, além de inéditas. E, como diz em seu site, “talvez alguma versão singela para alguma canção d’Os Mulheres Negras”. Tocam com ele Tonho Penhasco (guitarra) e Luiz Waack (violão de aço).

A Livraria da Esquina fica na Rua Caetés, 498, em Perdizes. Tel. 3873-9331. O show começa às 21 e o ingresso custa R$ 10.