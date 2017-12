Marcos Valle é um dos poucos artistas de sua geração a conseguir reinventar o seu som sem se perder muito. Hoje, no Tom Brasil Nações Unidas ele faz uma retrospectiva de sua carreira com muitos convidados. Entre as participações especiais estão o genial João Donato, Ed Motta, Celso Fonseca, Marcelinho da Lua e Roberta Sá.



O Tom Brasil Nações Unidas fica na rua Bragança Paulista, 1.281. Tel.: 2163-2000. O show começa às 22h e o ingresso é salgado: R$ 100.