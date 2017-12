Marcelinho da Lua toca hoje no Studio SP

O DJ carioca toca hoje na cidade com o MC Ângelo. Marcelinho da Lua, que faz parte do Bossacucanova e tem dois discos lançados pela Deckdisc (Tranqüilo, de 2004, e sua versão dub, retrabalhada pelo produtor inglês Mad Professor), já está trabalhando num novo disco, previsto para sair no ano que vem. No set de hoje, vai rolar jungle, reggae, música latina e brasileira.

O StudioSP fica na rua Inácio Pereira da Rocha, 170, tel.: 3817-5425. A entrada custa R$ 15 e o show rola depois da meia-noite.