Maratona Carl Craig

Amanhã é dia de Carl Craig na The Week. Por isso o Discofonia desta semana é especial: traz duas horas de músicas relacionadas a esse excepcional produtor que é um dos nomes mais importantes do techno de Detroit. E para se embrenhar nesse mundo de Carl Craig, em suas influências, seus vários projetos paralelos e remixes raros, o convidado do Discofonia é, de novo, o Augusto Olivani, que entrevistou Craig para o Estadão. Então, aproveite, porque além de sons sensacionais, rolam trechos da entrevista de Craig. E para saber mais sobre o Carl Craig e ouvir mais sons, o Augusto recomenda quatro sites: a página dele no MySpace, o site da festa Demondays (o que tem mais dados biográficos, discografia etc.), o da Samurai FM, onde é possível ouvir sets de Craig, e o da gravadora Planet-e, que está para ser reformulado, mas é bem engraçado.

Bom, como de costume, todas as informações estão na página do podcast e aqui rola uma versão em streaming.