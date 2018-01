Mais uma superbanda no pedaço

Olha só a banda: Damon Albarn, do Blur, Tony Allen, baterista do Fela Kuti, Paul Simonon, baixista do Clash, e Simon Tong, guitarrista do Verve. Juntos eles formam o The Good, The Bad and The Queen. Ok, é um trocadilho fraco com o clássico do spaghetti western The Good, The Bad and the Ugly (Três Homens em Conflito), do Sergio Leone. Essa superbanda vai lançar seu primeiro disco no ano que vem, mas na página deles no MySpace já dá para ouvir o primeiro single: “Herculean”

