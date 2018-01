Hoje o Clash Club abre suas portas, na rua Barra Funda 969. Do pessoal da Circuito, o clube terá quatro noites.Hoje é dia de Closer, sob o comando do DJ Paulinho Boghosian, sexta é o dia da Circuito, com muito techno e o DJ Murphy como residente, sábado rola o after Chicote e no domingão rola Fuzz, com rock, electro e que tais. Muito bom, a Barra Funda, quem diria, está se tornando um dos lugares mais legais da cidade.

