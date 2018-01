Mais um blog de MP3 digno de nota

Confesso que as coisas mais legais que tenho visto na internet ultimamente vêm dos blogs de MP3. E hoje meu amigo Augusto Olivani me apresentou mais um desses de cair o queixo. É o alemão Krautrockteam. Para quem não sabe, o krautrock é um estilo alemão de nome um tanto pejorativo que nasceu na virada dos anos 60 para os anos 70 e tem como principais expoentes bandas como Faust, Can, Neu! e Kraftwerk. Só que esse blog vai bem além das obviedades (ou das coisas mais comuns, porque dificilmente dá para dizer que uma banda de krautrock é óbvia). Além de discos raros, como este do Amon Düül aí em cima, estão disponíveis alguns shows. Muito legal.

