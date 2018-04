Mais Brasil no podcast

Lucas Santtana

Buenas, três sons nacionais hoje. Eu começo com um disco que desde que caiu na minha mão eu não paro de ouvir: Sem Nostalgia, do Lucas Santtana. O álbum gira todo em torno do violão, mas brinca com o instrumento de formas bem diferentes. Tem várias viagens diferentes: violão processado, suingue que lembra Gil e Jorge Ben, uma sombra de João Gilberto, uma pitada de dub. É um desses discos para ouvir várias vezes e descobrir coisas diferentes nele. Depois toco uma banda nova do Recife que vi aqui em São Paulo. Ainda é um trabalho que precisa amadurecer um pouco, ganhar uma voz mais original dentro do rock instrumental, mas está no caminho certo. É A Banda de Joseph Tourton, que lançou só um EP até agora, com duas faixas de estúdio e duas ao vivo. Prefiro ao vivo. Para terminar, uma ótima do DJ Dolores, do seu novo 1 Real. Escolhi uma música com vocais do Silvério Pessoa e uma letra divertidíssima tirando uma com o existencialista pegador Jean Paul Sartre.

1. Amor em Jacumã – Lucas Santtana

2. 100% – A Banda de Joseph Tourton

3. J.P.S. – DJ Dolores