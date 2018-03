Neste domingo li um artigo bem bom do Peter Shapiro na Wire de maio sobre o Roland TB-303 Bass Line e fiquei com vontade de ouvir acid house. Na verdade, essa é uma vontade que bate de tempos em tempos, justamente porque esse baixo completamente oscilante, distorcido dá uma luz incrível. Aproveitei e tirei da coletânea Mad on Acid, as faixas desse podcast, que, por acaso, começa bem pelo começo, com a sensacional ‘Acid Tracks’, do Phuture.

1. Acid Tracks – Phuture

2. Shout – Adonis

3. House This House – Mr. Lee

4. I Gotta Big Dick – Maurice

5. Hot Hands – Hula

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PS: fiquei esse tempo todo sem escrever aqui no blog porque nasceu meu filho mais novo, o Joaquim. Quem quiser conhecê-lo, fiz um álbum com fotos da sua chegada ao mundo no Flickr.