Com esse dia cinzento e chuvoso de São Paulo, o som do dia é a música “Lullabye” (com “e” no final mesmo), do disco Yellow House, do Grizzly Bear. Até tenho outras preferidas nesse álbum (“Knife”, “Plans” e “Colorado”), mas escolhi essa porque é uma das canções que a banda libera para download na seção audio de seu site oficial.

