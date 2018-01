Lugares em Londres onde comprar discos dá prazer

Eu adoro sair para comprar discos e, em qualquer cidade que eu visite, sempre vou atrás de lojas pequenas mas com bons títulos, para perder algumas horas namorando e comprando discos. OK, em época de download de MP3, de compras pela internet e da frieza das megastores, ir atrás de discos em pequenas lojas se torna cada vez mais um programa para aqueles poucos que ainda têm fetiche por esses objetos com um pé no passado. Uma reportagem do jornal inglês Guardian traz uma lista das lojas mais bacanas de Londres, como a Rough Trade (foto), a Disque, a Monorail Music e Ray’s Jazz, entre outras. Para quem prepara uma viagem, é uma boa colocar essa lista na bagagem. para ler a reportagem, clique aqui.

Via Guardian