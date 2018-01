Livro sobre música clássica da Índia é lançado hoje na Cultura

Bom, já que eu falei do Alberto Marsicano músico aí em baixo, vale também dizer que hoje é o lançamento do livro Música Clássica da Índia, escrito por ele. Marsicano foi discípulo de Ravi Shankar e conhece como ninguém os segredos dessa música que é transmitida oralmente do mestre para o discípulo. O livro, que vem com um CD, sai pela editora Perspectiva e custa R$ 36.

O lançamento acontece hoje, a partir das 18h, na livraria Cultura do Conjunto Nacional (esquina da av. Paulista com a rua Augusta).