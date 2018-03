Lançamentos da semana

Hanne Hukkelberg

Vozes do além nestes lançametos da semana. Começo com uma do The Crying Light, terceiro do Antony and the Johnsons, mais um disco lindo desse cara que tem uma das vozes mais impressionantes de hoje. Depois toco uma do David Ahlén, um sueco fantástico, também com uma voz única. A música está em seu segundo álbum, que será lançado neste mês, We Sprout Thy Soil. E da Suécia eu vou para a Noruega, onde a Hanne Hukkelberg lança entre o fim deste mês e o começo de maio o seu terceiro disco, Blood From a Stone. Esse disco eu não ouvi todo, só essa faixa que está disponível para download na Paste Magazine.

1. Daylight and the Sun – Antony and the Johnsons

2. Spirit Fall – David Ahlen

3. Blood From a Stone – Hanne Hukkelberg

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clique no link para ouvir o Lançamentos 05 ou visite www.discofonia.com