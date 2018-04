Lançamentos da semana 16

Nisennenmondai

Essas três são para quem não tem medo de embarcar na viagem. Começo com o trio de meninas do Japão Nisennenmondai, que lançou o brilhante Destination Tokyo, um som bastante original de guitarra, baixo e bateria, totalmente indutor de transe. Depois rola uma nova do Current 93, que está no recém-lançado Aleph At Hallucinatory Mountain, em que David Tibet continua a explorar o gnosticismo, mas desta vez com um peso impressionante. Peso este que me fez fechar esse podcast com uma da dupla Sunn O))), que lançou a pedrada Monoliths & Dimensions. Só para os bravos:

1. Souzousuru Neji – Nisennenmondai

2. Invocation of Almost – Current 93

3. Big Church (Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért) – Sunn O)))