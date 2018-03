Lançamentos da semana 07

Karin Dreijer, do Fever Ray

O que une os três lançamentos dessa semana é a força. A começar com Black Hearted Love, da PJ Harvey com o John Parish, que abre o disco A Woman a Man Walked By. Para quem não sabe John Parish compõe com a PJ desde o fim dos anos 80, produziu alguns dos melhores dos seus trabalhos, como To Bring You My Love, o meu preferido dela, fora as parcerias. É um disco que evidencia a PJ Harvey letrista, compondo sobre as músicas de Parish. E Black Hearted Love tem uma qualidade de hit roqueiros que há tempos eu não ouvia. Da PJ, eu toco uma do Fever Ray, projeto da Karin Dreijer, a metade mulher do The Knife. É um disco bem soturno, que volta para os anos 80 mais lúgubre com classe, sem pastiche, e com uma urgência própria deste fim de anos 2000. Para terminar uma banda inglesa que eu descobria a pouco e acaba de lançar o seu primeiro disco, batizado com o nome da banda, Higamos Hogamos. É um bom disco de rock com influências eletrônicas. Em alguns momentos, há uma pegada de bom progressivo e nos melhores, lembra o krautrock do Neu! Guarde esse nome.

1. Black Hearted Love – PJ Harvey & John Parish

2. Now’s the Only Time I Know – Fever Ray

3. Moto Neurono – Higamos Hogamos