Lançamentos 12 – Grizzly Bear e afins

Grizzly Bear

Parti do novo disco do Grizzly Bear, Veckatimest, para chegar nos lançamentos da semana. A sequência com uma do novo Akron/Family, Set ‘Em Wild, Set ‘Em Free, foi natural. Na verdade, esse foi um podcast feito quase como um DJ set, deixando que uma música chamasse a seguinte. Só que em vez de eletrônica, a matriz vem do folk. Eu ia fechar com uma música do The Glass Bead Game, novo do James Blackshaw, mas entrei tanto no espírito que vi uma brecha para incluir uma do Without Sinking, lindo disco lançado agora pela cellista islandesa Hildur Gudnadottir, que tem frequentado muito o som de casa. Quem curtir essa faixa bônus pode ouvir um podcast antigo só com músicas dela e uma entrevistinha. Bom, semana que vem tem mais.

1. Southern Point – Grizzly Bear

2. River – Akron/Family

3. Bled – James Blackshaw

4. Into Warmer Air – Hildur Gudnadottir