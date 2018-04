Siba e Roberto Corrêa

Reuni neste podcast uma mistura improvável de pós-tropicalismo com música caipira e conto essa história através dos novos do Lula Queiroga, Tem Juízo Mas Não Usa, do Matuto Moderno, Empreitada Perigosa, e do Siba com Roberto Corrêa (foto), Violas de Bronze.

1. Tecto Pop – Lula Queiroga

2. Viola Cósmica – Matuto Moderno

3. Procissão da Chuvarada – Siba e Roberto Corrêa