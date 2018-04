Lançamentos 09

Camera Obscura

Em primeiro lugar, neste podcast eu não consegui gravar as minhas falas. Emprestei meu equipamento de gravacão no sábado e ele voltou faltando um pedaço. Então, o que eu tinha para dizer sobre esses novos sons, eu escrevo. As três músicas da semana vêm da linhagem do folk e do country. Primeiro eu toco uma nova do My Maudin Career, do Camera Obscura , quarto disco dessa banda de Glasgow que parte do folk mas entrega um pop delicioso. Depois toco uma do Tight Knit, também o quarto disco do Vetiver, que eu conheci depois de me apaixonar pelo som do Devendra Banhart, convidado frequente da banda. O principal eixo do Vetiver é o folk, embora nos dois últimos discos deles, havia uma inclinação forte pro blues. A alma do Vetiver é o compositor Andy Cabic, mas suas músicas crescem muito com os arranjos da banda. Para terminar, toco uma música do Calexico que está em Man of Somebody’s Dream, um disco tributo a grande Chris Gaffney, que morreu de câncer no fígado há um ano. Esse disco, que acaba de ser lançado, traz gente como Los Lobos, The Iguanas, Alejandro Escovedo e Calexico. ou seja, uma boa turma de malucos sulistas, os caras certos para interpretar esse compositor mais identificado com a country music, mas com um toque de inteligência e um olhar de cronista que ultrapassa gêneros e chega bem perto da fronteira com o México. Até por isso escolhi o som texmex do Calexico para representá-lo. Vamos às músicas:

1. Honey In The Sun – Camera Obscura

2. Another Reason To Go – Vetiver

3. Frank’s Tavern – Calexico